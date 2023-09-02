Как информирует «НБН» со ссылкой на «Крым.Реалии», по словам Буданова, агрессию против Украины не поддерживали бывший командующий ВКС России Андрей Юдин, а также бывший командующий захватническими войсками на территории Украины Сергей Суровикин.

Буданов подчеркнул, что Юдин в Главном управлении является действительно одним из действительно главных планеров. Лично он выступал против всего этого, подчеркивая, что это приведет к неминуемой катастрофе. Он является одним из главных непубличных критиков в военном руководстве РФ, заявляющий, что все это катастрофа и чем дальше, тем хуже. Кроме Юдина против всего этого также выступал и Суровикин.

Напоследок Кирилл Буданов добавил, что Юдина отстранили из-за тогда еще живого главаря частной военной кампании «Вагнер» Евгения Пригожина.

Напомним, ранее мы уже писали материал об увольнении Суровикина.