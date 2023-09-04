Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на генералов из генштаба ВС РФ, сообщил, где сейчас находится экс-командующий ВКС России и почему около месяца назад он чуть не умер, информирует «НБН».

Источники сообщают, что у военачальника произошел сильный сердечный приступ, его чудом спасли врачи. Теперь «сирийский мясник» часто чувствует себя плохо, иногда ему сложно ходить. Близкие военного преступника считают, что отравление могло быть причиной приступа, однако им не дают провести расследование.

Сейчас Суровикин находится в Ростовской области под домашним арестом, за ним «присматривают» сотрудники ФСБ. Генералу разрешено выходить во двор частного дома, запрещено пользоваться телефоном и интернетом. Бывший командующий ВКС РФ изредка может созваниваться с родными по линии, которую прослушивают.

Источники Telegram-канала также рассказали, как Суровикин отреагировал на гибель Пригожина. По их словам, военачальник считает, что те, кто ликвидировал главу ЧВК «Вагнер», не осознают, что «скоро сами захлебнутся кровью». При этом генералы Генштаба ВС РФ отказались говорить, кого «сирийский мясник» считает убийцей олигарха.

Ранее российские СМИ сообщили, кого Кремль выбрал «преемником» Суровикина.