Как информирует «НБН» со ссылкой на российские ТГ-каналы, согласно предварительным данным, огонь вспыхнул из-за того, что кто-то поджег целую кучу мусора.

Сообщается, что далее огонь опрокинулся на склады. Они были пустыми.

В свою очередь инцидент прокомментировал в своем ТГ-канале известный украинский активист, бывший лидер одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко. Он написал, что в Москве стабильность, а также обнародовал кадры с места событий.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в аэропортах Москвы был объявлен режим «Ковер».