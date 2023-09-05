Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», по словам Науседы именно коррупция оказывает большое влияние на государства Запада во время принятия ими решений относительно поставок оружия Киеву.

В частности, по словам Науседы, поскольку страны, которые оказывают Украине поддержку, являются демократическими государствами, это означает, что они должны принимать к вниманию настроения своего общества и имени избирателей.

Науседа призвал представить, что избиратели в той или иной стране видят, что в государстве, на которую направлена помощь, происходят весьма заметные коррупционные скандалы. Это, по его словам, огромнейший удар по репутации такого государства.

Такие свои комментарии Науседа озвучил уже после того, как украинский лидер Зеленский в воскресенье принял решение о замене главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова на Рустема Умерова, возглавляющего с минувшего года Фонд государственного имущества.

И несмотря на то, что президент Украины в своем заявлении не упомянул коррупцию, в последнее время в оборонном ведомстве нашей страны начались расследования относительно злоупотреблений и взяточничестве при закупках.

Впрочем, Науседа не считает, что данный факт стал причиной задержки поставок американских боевых самолетов F-16.

Касательно этого он добавил:

Периодически дела связаны еще и с тем, что одно дело – это принять решение, а другое – воплотить все это в реальность.

Напомним, ранее мы уже писали об очередной помощи от Германии для ВСУ.