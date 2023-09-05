Американское издание The New York Times сообщило, что в этом месяце глава КНДР планирует официальный визит в РФ. Ким Чен Ын приедет из Пхеньяна во Владивосток на бронепоезде, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что северокорейская делегация недавно ездила в агрессивную страну на поезде, чтобы спланировать будущий визит лидера, что заняло у нее около 10 дней.

Источники сообщают, что российский лидер рассчитывает получить противотанковые ракеты и артиллерийские снаряды из КНДР. В свою очередь северокорейский диктатор намерен договориться с Москвой о передаче россиянами передовых технологий для спутников и атомных подлодок, а также продовольственную помощь.

Напомним, что в июле глава оборонного ведомства страны-агрессора Сергей Шойгу нанес визит в Пхеньян, где Ким Чен Ын похвастался перед ним оружием и боевой техникой.