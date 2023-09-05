Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Sky news со ссылкой на завление советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.

Так, в Вашингтоне завили, что Северной Корее придется заплатить цену в том случае, если КНДР передаст России оружие для ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины.

Такого рода комментарий Джейка Салливана появился после того, как были обнародованы сообщения высокопоставленных американских чиновников и их союзников относительно того, что Ким Чен Ын и Путин могут провести встречу на территории России для обсуждения соглашения о передаче оружия.

Согласно словам Салливана, разговоры между РФ и КНДР весьма активно продвигаются. Более того, Москва придала этим дискуссиям повышенную интенсивность.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Кремль намерен купить снаряды у КНДР.