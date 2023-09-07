Российские Telegram-каналы сообщают, что ночью в подмосковном Раменском вблизи международного аэропорта «Жуковский» произошел «хлопок». Взрывной волной выбило стекла в окнах домов, которые расположены у места происшествия, информирует «НБН».

Московский мэр Сергей Собянин в своем Telegram прокомментировал «бавовну». Путинский чиновник пожаловался на атаку БПЛА, заявив, что в Раменском городском округе противовоздушная оборона пресекла попытку удара дрона по столице.

Традиционно городской глава отметил, что по предварительной информации в результате взрыва никто не пострадал и разрушений нет.

Напомним, что 4 сентября в Москве недалеко от Ленинградского вокзала вспыхнул масштабный пожар. В Сети опубликовали кадры происшествия.