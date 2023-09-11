Как информирует «НБН«, об этом предприниматель написал на своей странице в микроблоге Twitter.

Со слов Маска, у него есть американское гражданство, а также у него есть только паспорт Соединенных Штатов. При этом американские власти не объявляли войну РФ.

Несмотря на то, что может случиться, я намерен бороться за Америку и готов за нее умереть. Конгресс Соединенных Штатов не объявлял войну России. И если кого-то и можно назвать предателем, то речь идет о тех, кто меня таким считает, — отметил Маск.

Напомним, что недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал спутниковую связь Илона Маска Starlink жизненно важным инструментом для Украины.