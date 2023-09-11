Представитель Вашингтона в воскресенье, 10 сентября, заявил, что на сегодня не представляется возможным проведение российско-украинских переговоров, информирует «НБН» со ссылкой на издание ABCnews.

По словам Блинкена, для диалога между странами необходимо двустороннее желание. Сейчас американское руководство не видит признаков того, что кремлевский диктатор Владимир Путин заинтересован в содержательной дипломатии.

Чиновник не сомневается, что, если российский лидер проявит интерес в этом вопросе, Киев присоединится первым, сразу за ним будет Вашингтон. Госсекретарь США заверил, что «все хотят, чтобы война закончилась».

Накануне глава государства Владимир Зеленский высказался о возможности мирного переговорного процесса с главой Кремля. По словам украинского лидера, компромиссов или диалогов со лжецом не будет.