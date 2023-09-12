О том, что американский сенатор Элизабет Уоррен намерена инициировать проведение расследования, касающееся компании SpaceX, вследствие признания ее гендиректором Илоном Маском прямого участия в вышеописанной ситуации, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

По словам Уоррен, Конгресс должен начать расследование того, «что здесь произошло», чтобы понять, может ли правительство самостоятельно использовать «адекватные инструменты» для проведения внешней политики, а не полагаться на желания «одного миллиардера».

Предполагается, что Илон Маск будет среди руководителей технологической сферы, которых пригласили на закрытую встречу с сенаторами в Капитолии в эту среду, 13-го сентября, и, судя по всему, именно там Минобороны США тщательнее изучит свои контрактные отношения с компанией SpaceX.

Ранее мы писали о том, что Илон Маск утверждает — он не считает себя предателем из-за решения отключить систему Starlink в районе оккупированного Крыма.