В понедельник, 11 сентября, руководители эстонского и латвийского оборонных ведомств подписали соглашение о совместной покупке новых немецких ЗРК IRIS-T. Это вложение в защиту неба стала самой большой в истории этих государств, информирует «НБН» со ссылкой на Delfi.

Эстонский министр обороны Ханно Певкур отметил, что российское вторжение в Украину показало, что ПВО имеет решающее значение для защиты людей, вооружения и критической инфраструктуры от ударов.

Совместное приобретение установок IRIS-T позволит Таллину и Риге сэкономить бюджет и при необходимости вести скоординированную оборону воздушного пространства над странами Балтии.

Ранее стало известно, что Бельгия не будет передавать Украине американские истребители. В Вооруженных силах страны прояснили ситуацию с поставками F-16.