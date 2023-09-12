Во время Восточного экономического форума во Владивостоке президент-агрессор заявил, что в ходе боевого столкновения на территории РФ ФСБ взяла в плен «украинских диверсантов», информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам Путина, выяснилось, что «диверсанты» якобы намеревались подорвать ЛЭП, чтобы нарушить работу одной из российских АЭС. Диктатор отметил, что это «не первая такая попытка».

Глава России добавил, что украинцы «не понимают, с чем они играют», пожаловавшись, что они провоцируют оккупантов на «ответные» удары по АЭС соседней страны. Также военный преступник опроверг заявления о том, что Москва занимается ядерным шантажом.

Ранее в ГУР МОУ прокомментировали планы россиян устроить провокацию на Курской атомной электростанции.