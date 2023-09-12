Во время Восточного экономического форума российский лидер завалил комплиментами Илона Маска, которого обвиняют в отключении связи Starlink вблизи Крыма, чтобы сорвать ВСУ атаку на ВМФ РФ, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Диктатор заявил, что американский предприниматель является «выдающимся человеком, активным и талантливым бизнесменом». По словам главы Кремля, у миллиардера многое получается при поддержке США.

При этом Путин обвинил Америку в том, что она преследует скандального политика Дональда Трампа по политическим мотивам. Глава РФ считает, что именно поэтому против 45-го президента США возбудили уголовные дела, что показывает «гнилость политической системы» страны. Лидер россиян добавил, что Вашингтон «не может учить других демократии».

Ранее в интервью украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Трамп, в случае его победы на президентских выборах в США, не будет поддерживать главу Кремля.