В своем Telegram-канале путинский чиновник в 23:00 написал, что Рыльск атаковал «украинский» дрон на улице Ленина. «Птичка» сбросила взрывное устройство, информирует «НБН».

Старовойт заверил, что в результате удара никто не пострадал, при этом появились разрушения – повреждены фасады, в нескольких зданиях в окнах выбиты стекла.

Уже в 00:05 чиновник сообщил россиянам о повторной атаке дрона на той же улице в Рыльске. Губернатор заверил, что и на этот раз обошлось без жертв, отметив, что повреждена крыша административного здания и нескольких окнах выбиты стекла.

Напомним, 11 сентября серия взрывов прогремела вблизи Белгорода. Местный губернатор сообщил об атаке дронов.