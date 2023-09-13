Олвин рассказал, что американские истребители – мощная платформа, однако для доминирования в воздухе важна не только эта платформа, но и обучение, информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки».

По словам генерала, Украине важно интегрировать F-16 в свои вооруженные силы. Наибольшая ценность западной авиации для страны будет в долгосрочной перспективе.

Замглавы штаба ВВС США добавил, что интеграция американских истребителей с более широкой армией Украины будет символом перехода государства на более западные системы.

Ранее СМИ заявили, что украинские пилоты смогут выполнять задачи на F-16 в войне против РФ уже этой зимой.