Как сообщает «НБН» со ссылкой на The Washington Post, об этом сообщил биограф миллиардера Уолтер Айзексон.

Он пояснил, что Маск соответствующими действиями намеревался отмежеваться от вторжения России в Украину на фоне опасений, что результатом использования технологий компании SpaceX станет ядерная война.

Он заявил: Почему я на этой войне? Я создал Starlink, чтобы у людей была возможность отдохнуть, посмотреть фильмы на Netflix или поиграть в видеоигры. У меня не было планов создать что-то, что могло бы привести к ядерной войне, — привел цитату миллиардера Айзексон.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Маск нелепо оправдался за ситуацию с Starlink в Крыму.