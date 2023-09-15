Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, информацию об этом озвучил представитель Главного управления разведки оборонного ведомства Украины.

В средствах массовой информации появились данные о том, что Кадыров якобы уж несколько дней находится в коме, а врачи никак не могут ему оказать помощь.

При этом Юсов подчеркнул, что у Кадырова действительно есть определенные проблемы со здоровьем, но в данном случае о коме речи не идет.

Дословно из заявления представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Юсова:

Сейчас Кадыров Рамзан пребывает в тяжелом состоянии. Но то, что речи о ранении не идет – это факт.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как активно Кадыров рекламирует действия своих боевиков в Украине.