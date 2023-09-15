В эфире своего пропагандистского шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» псевдожурналист пофантазировал об уничтожении системы связи Starlink. Он задался вопросом, почему оккупанты не ликвидируют средства разведки украинских войск.

Соответствующий фрагмент программы опубликовал Центр противодействия дезинформации, информирует «НБН».

По словам пропагандиста, исходя из этой логики, захватчики должны уничтожить «спутниковую группировку» американского предпринимателя, которая «де-факто обслуживает войну».

Соловьев добавил, что россияне должны сказать миллиардеру, что «он участвует в войне», что «является нарушением контракта».

Напомним, что кремлевский диктатор Владимир Путин недавно во время выступления похвалил Илона Маска. Глава РФ заявил, что американский миллиардер – «талантливый бизнесмен и выдающийся человек».