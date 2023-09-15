В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на роСМИ, бывший генерал Андрей Картаполов, занявший при Путине пост главного в государственной думе РФ по обороне, вовсе не скрывает того, что мобилизованные граждане РФ для участия в «СВО» могут рассчитывать, что домой они вернутся только после окончания войны в Украине.

При этом он добавил, что вижившие на фронте в Украине оккупанты могу надеяться исключительно на небольшой отпуск, так как ротация с фронта для мобилизованных россиян для войны в Украине не предусмотрена. Но даже это, по словам Картаполова, не становиться причиной отказа россиян от мобилизации, ведь наблюдается, что набор в новые части армии РФ идет непрерывно. Хотя воевать против украинцев теперь зазывают только контрактников, и якобы в России уже не планируется новая, массовая мобилизация, как в минувшем году.

Следовательно, власти России предлагают участникам так называемой «специальной военной операции» выбор – вернуться домой в черном пакете, или же на больничную койку. Не исключены и такие варианты, как сдача в плен и окончание войны.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о планах Вашингтона по Украине.