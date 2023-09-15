Во время первой «Вестфальской мирной конференции» в Мюнстере руководитель оборонного ведомства Германии сообщил, что власти ФРГ могут принять решение о передаче ракет Taurus Киеву в течение одной-двух недель.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Tagesschau.

По словам министра, это не значит, что у Берлина нет никаких сомнений относительно таких поставок. Писториус отметил, что руководство ФРГ должно быть осмотрительным, даже если Киеву это трудно понять, и взвешивать последствия каждого своего шага.

Чиновник добавил, что Германия не говорит о программировании кофемашины, объясняя, что ракеты Taurus – очень сложный промышленный продукт.

Напомним, что ранее Берлин отказался предоставлять Украине Taurus, если США отправят для ВСУ баллистические ракеты ATACMS.