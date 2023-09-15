На встрече с белорусским диктатором Александром Лукашенко глава РФ в очередной раз заявил, что Москва якобы не отказывалась садиться за стол переговоров с Киевом и это Украина должна «прямо проявить такую готовность».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «Интерфакс».

Говоря о словах американского чиновника «для танго нужны двое», президент-агрессор отметил, что соседней стране «важно гопак не забыть», иначе она якобы продолжит плясать «под чужую дудку». При этом диктатор убежден, что все равно всем придется танцевать «барыню».

Также глава Кремля заявил, что американцы якобы не умеют исполнять танго, пожаловавшись, что они решают все с позиции силы и ограничений. Путин добавил, что США сами учиться не хотят, но пытаются учить других.

В то же время президент РФ максимально нейтрально высказался о переговорах с лидером КНДР, поскольку, как утверждают аналитики ISW, боится усиления Западом антироссийских санкций.