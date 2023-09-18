Как информирует «НБН», в интервью авторитетному изданию Bild глава Министерства обороны Германии Борис Писториус рассказал, что в данный пакет военной помощи Украине войдут боеприпасы, транспортные средства, системы разминирования, одежда, а также генераторы.

Дословно из его заявления:

Действительно, мы поставляем дополнительные боеприпасы. В частности, это фугасные, минометные, минно-ракетные. Ведь Украине сейчас больше всего нужны именно боеприпасы, чтобы защищаться от жестокой захватнической войны.

Также Берлин поможет Киеву защищенными транспортными средствами и системами разминирования.

Писториус также добавил, что Германия также смотрит на то, что приближается зима. Как следствие, Украине будет передана одежда и генераторы тепла и электрической энергии.

Все это, в общей сложности, будет достигать 400 миллионов евро в денежном эквиваленте.

Напомним, ранее глава Минобороны Германии Писториус рассказал, когда его страна примет решение о передаче Украине ракет большой дальности Taurus.