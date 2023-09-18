Экономист Дэвид Сакс опубликовал карту боевых действий в Украине, составленную аналитиками вашингтонского Института изучения войны, добавив к ней цитату бывшего офицера ВС США Дэвида Пэйна, который многие годы сотрудничал с правительством РФ.

Экс-офицер назвал успехи украинских войск по деоккупации территорий «незначительными», отметив, что их «едва можно увидеть на карте», информирует «НБН».

Маск разместил соответствующую информацию в своем микроблоге в Twitter, добавив комментарий: «Так много смерти за так мало». Глава корпорации SpaceX считает, что в ходе контрнаступления множество защитников теряют жизни ради якобы мизерных территориальных достижений.

Как сообщалось, турецкий лидер Реджеп Эрдоган запланировал встречу с американским бизнесменом. СМИ сообщили, что президент намерен получить от Маска.