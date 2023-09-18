Издание Оbozrevatel, ссылаясь на источники в чеченской диаспоре, пишет, что главному чеченскому боевику сделали операцию по пересадке почки. Однако новый орган не прижился в теле соратника Путина, информирует «НБН».

Журналисты сообщают, что ставленник Кремля до сих пор находится в критическом состоянии. Лечат Кадырова в одном из медицинских учреждений российской столицы. Глава Чечни нуждается в хирургическом вмешательстве, поэтому планируется повторная операция по трансплантации жизненно важного органа.

По данным СМИ, соратник Путина периодически приходит в сознание, в такие моменты к нему приезжают люди из его окружения, чтобы разделить власть в регионе.

Отметим, что в Институте изучения войны спрогнозировали, как смерть Кадырова повлияет на путинский режим в Чечне.