В своем аналитическом материале американские специалисты обратили внимание на многочисленные сообщения в СМИ о смерти главного чеченского боевика, информирует «НБН».

По словам экспертов, многочисленные обсуждения состояния здоровья главы Чечни в информационном пространстве страны-агрессора подчеркивает зависимость кремлевского диктатора от боевика относительно долгосрочной стабильности в регионе.

Аналитики не сомневаются, что дестабилизация правления ставленника Путина в Чечне серьезно ударит по режиму президента-агрессора. Частично так произойдет из-за того, что для ранней популярности главы Кремля было необходимо установление стабильности в республике после войны.

Напомним, что в ГУР МОУ рассказали о состоянии здоровья Кадырова, раскрыв, действительно ли чеченский боевик находится в коме.