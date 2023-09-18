В понедельник, 18 сентября, во время брифинга пресс-секретарь лидера россиян прокомментировал сообщения в СМИ об ухудшении состояния здоровья главного чеченского боевика, информирует «НБН».

По словам Пескова, Администрация президента РФ не дает справок о состоянии здоровья главы республики, отметив, что это не вопрос Кремля. Также спикер Путина добавил, что российский лидер в последнее время не встречался с Кадыровым.

Отметим, что ранее украинское издание заявило, что соратник диктатора перенес операцию по пересадке почки. Однако орган не прижился в теле Кадырова, который находится сейчас в критическом состоянии, и ему вновь понадобится трансплантация.

В то же время американские аналитики высказались о будущем Чечни в случае смерти ставленника Кремля.