В интервью PBS глава Турции заявил, что только президенты двух государств могут сказать, когда завершится российско-украинская война, но, по его мнению, она будет продолжаться еще «долгое время», информирует «НБН».

По словам Эрдогана, российский лидер Владимир Путин якобы также выступает за скорейшее прекращение боевых действий в Украине. Политик убежден, что государство-террорист надежно настолько, насколько и Запад, и РФ можно доверять.

Турецкий лидер пожаловался, что Запад якобы обманул надежды его страны на интеграцию в Европейский Союз, отметив, что последние полвека она «ждала на пороге ЕС».

Президент не считает, что главе РФ нельзя доверять из-за вторжения в Украину и срыва «зернового соглашения», поскольку Турция получает половину поставок газа из государства-террориста, что свидетельствует о «солидарности» Анкары и Москвы.

Политик добавил, что у него хорошие отношения с Америкой и так же у него будут хорошие отношения со страной-агрессором.

Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара готова «порвать» с Евросоюзом.