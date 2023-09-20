В среду, 20 сентября, в Санкт-Петербурге президент страны-агрессора провел переговоры с руководителем Министерства иностранных дел Китая Ван И, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Диктатор сообщил, что он принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина посетить его страну в следующем месяце. В Поднебесную военный преступник намерен приехать для участия в форуме «Один пояс – один путь».

Напомним, во время визита в РФ лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил главу Кремля посетить свою страну. СМИ сообщили, планирует ли президент РФ ехать в Северную Корею.