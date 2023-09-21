На переговорах с главой Министерства иностранных дел КНР Ван И в Санкт-Петербурге российский президент-агрессор вновь заявил, что Кремль готов к переговорам по завершению войны РФ против Украины.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Китая.

В МИД КНР сообщили, что в ходе встречи представитель Пекина и глава РФ обменялись мнениями по поводу текущей международной и региональной ситуации. В ведомстве утверждают, что лидер россиян якобы готов решать украинский вопрос путем переговорного процесса и диалога.

Напомним, что Путин намерен посетить КНР. В Кремле сообщили цель визита диктатора в Китай.