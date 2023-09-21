Глава бельгийского правительства Александр Де Кроо сообщил, что Брюссель изучает возможность передачи своих F-16 для ВСУ. По словам премьер-министра в эфире VRT, оборонное ведомство должно проверить исчерпан ли срок эксплуатации их американских истребителей, информирует «НБН».

Чиновник объяснил, что вопрос поставок авиации в Украину сводится к тому, сколько эти боевые самолеты еще смогут прослужить защитникам. Министр подчеркнул, что, если какие-то F-16 еще пригодны для использования, бельгийское руководство должно рассмотреть возможность их отправки Киеву.

Де Кроо предположил, что украинские пилоты могли бы применять бельгийские истребители только для тренировок, а не для выполнения боевых задач.

Напомним, что ранее Бельгия отказалась передавать Украине свои F-16, заявив, что истребители находятся в плохом состоянии.