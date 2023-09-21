Как сообщает «НБН» со ссылкой на ВВС, об этом сказано в тексте заявления прокуратуры Соединенного Королевства.

Кроме того, сообщается, что подозреваемых обвиняют шпионажем в период с августа 2020 года по февраль 2023 года.

В числе подозреваемых трое мужчин и две женщины: Орлин Русев, 45 лет, Бизер Джамбазов, 41 год, Катрин Иванова, 31 год, Иван Стоянов, 31 год, и Ваня Габерова, 29 лет. При этом отмечается, что все являются гражданами Болгарии. Им придется предстать перед судом в ближайший вторник, 26 сентября.кааааааааа

Напомним, ранее мы уже писали о том, как в Великобритании оценили последствия удара по «Севморзаводу».