Глава Турции считает, что такое государство, как РФ, сейчас якобы нельзя игнорировать. По словам Эрдогана, Анкара продолжит поддерживать отношения с Москвой в положительном ключе.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg.

Турецкий лидер не поддерживает негативное отношение к российскому диктатору Владимиру Путину, которое возникло у глав и премьер-министров других государств после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Эрдоган убежден, что Россия – «не обычная страна».

Днями ранее турецкий президент жаловался на Европейский Союз и заявлял о «желании» главы Кремля закончить войну в Украине. Эрдоган признал, что он доверяет России.