По крайней мере, как пишет «НБН», об этом весь день сегодня пишут пророссийские ТГ-каналы и другие паблики захватчиков.

ТГ-каналы распространяют следующую информацию:

В Севастополе сдох командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. рашисты пишут, что связь с ним пропала и он скорей всего утилизирован ракетой ВСУ .

Также в ТГ-каналах обнародовали видео момента удара по зданию командования ЧФ РФ в Крыму.

Также различные ТГ-каналы обнародовали фото пропавшего без вести главы ЧФ РФ.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетном ударе РФ по Кременчугу.