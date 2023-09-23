О том, что бывшего боевика группы «Вагнера» Андрея Медведева, сбежавшего зимой из родной России во «враждебную» Норвегию, в минувшую пятницу, 22-го сентября, задержала местная полиция поблизости от деревни Гренсе Якобсельв при попытке пересечении границы, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в издании The Barents Observer.

Как стало известно, боевик «армии Пригожина» дождался темного времени суток, и направился к границе с целью ее пересечения вне пропускного пункта, где на него и надела наручники норвежская полиция. И хотя местные правоохранители отказались назвать имя задержанного, журналисты уверены – речь идет о Медведеве.

Подтверждает вышеуказанную информацию то, что за несколько часов до попытки обхода пункта пропуска, Медведев сообщил корреспонденту издания в городе Киркенес о намерениях поскорее вернуться в Россию, а также о розыске человека, способного подвезти его до границы.

Ранее мы писали о том, что в ГУР МОУ прокомментировали причастность нашей страны к удару беспилотником по коллегам «вагнеровцев» в Африке.