О том, что страна-агрессор подняла военный бюджет в 2024-м году почти на 70 процентов, до 10,8 трлн рублей, пишет «НБН», ссылаясь на материал агентства Bloomberg.

Примечательно, что доля указанных расходов, по отношению к российскому ВВП, со следующего года вырастет до 6 процентов (вместо нынешних 3,9 процента/2,7 процента до начала полномасштабного вторжения), таким образом отняв самую большую часть госбюджета РФ на грядущий год, и превысив 15-процентный рост отчислений на «Социальную политику» (пенсии и соцпомощь).

Кроме того, у Кремля есть и «секретные статьи расходов», которые подрастут еще интенсивнее — с 6,5 трлн до 11,1 трлн рублей (около 30 процентов от всей расходной части госбюджета РФ).

Ранее наш ифнормационный портал писал о том, как Эрдоган пожаловался на негативное отношение к Путину, заявив, что Россию «нельзя игнорировать».