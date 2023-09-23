О том, какие заработные платы, смогут получать украинцы с профессионально-техническим образованием, в основном занимаясь нехитрым трудом, без особых требований к знанию немецкого языка, пишет «НБН», ссылаясь на Business Insider.
Как утверждают местные экономисты, ежегодно Германии необходимо около 1,5 миллиона иммигрантов для покрытия дефицита кадров, и размер зарплаты зависит от специальности:
- механики могут рассчитывать на 3 925 евро/ежемесячно;
- парикмахеры — 1 778 евро;
- сиделки — 3 559 евро;
- продавцы в продуктовых магазинах — 2 296 евро;
- косметологи — 1 887 евро;
- пекари и кондитеры —2 887 евро;
- ассистенты стоматолога — 2 470 евро;
- курьеры/почтальоны — 2 410 евро;
- маляры — 2 967 евро;
- мясники — 2 913 евро;
- специалисты по системам кондиционирования и отопления/сантехники — 3 648 евро;
- фрезеровщики и сварщики — 3 544 евро.
Ранее мы писали о том, как в Украине вырастет размер «минималки» со следующего года.