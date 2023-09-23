О том, какие заработные платы, смогут получать украинцы с профессионально-техническим образованием, в основном занимаясь нехитрым трудом, без особых требований к знанию немецкого языка, пишет «НБН», ссылаясь на Business Insider.

Как утверждают местные экономисты, ежегодно Германии необходимо около 1,5 миллиона иммигрантов для покрытия дефицита кадров, и размер зарплаты зависит от специальности:

механики могут рассчитывать на 3 925 евро/ежемесячно;

парикмахеры — 1 778 евро;

сиделки — 3 559 евро;

продавцы в продуктовых магазинах — 2 296 евро;

косметологи — 1 887 евро;

пекари и кондитеры —2 887 евро;

ассистенты стоматолога — 2 470 евро;

курьеры/почтальоны — 2 410 евро;

маляры — 2 967 евро;

мясники — 2 913 евро;

специалисты по системам кондиционирования и отопления/сантехники — 3 648 евро;

фрезеровщики и сварщики — 3 544 евро.

Ранее мы писали о том, как в Украине вырастет размер «минималки» со следующего года.