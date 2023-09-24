О том, что на территории Курска дрон «неизвестной» принадлежности, сегодня, в день праздника основания города, смог «порадовать» россиян «салютом», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале губернатора Курской области Романа Старовойта.

По словам Старовойта, якобы именно «украинский беспилотник» осуществил успешную атаку на админздание в Центральном округе, и результате инцидента только «незначительно пострадала крыша», однако сотрудникам соответствующих оперативных служб, все же пришлось выехать на место «праздничных событий».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Генштаб ВСУ отчитался о количестве ликвидированных «Шахедов» и наземных вражеских объектов на 24-е сентября.