О том, что на территории Курска, несколько беспилотных летательных аппаратов вначале ударили по зданию российских спецслужб, а потом «прилет» пришелся по объекту критической инфраструктуры, пишет «НБН», ссылаясь информацию, предоставленную «Суспільному» источниками в ГУР Минобороны Украины.

В частности, в соответствии со сведениями от Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в админздании с «загоревшейся крышей» размещается ФСБ РФ, а еще одна результативная атака ударного беспилотника пришлась по нефтеперерабатывающему заводу, расположенному рядом с курским аэродромом.

Фото — скріншот YouTube-відео.

Ранее мы писали о том, как в Воздушных Силах ВСУ высказались о способности оккупантов ликвидировать ракеты западных образцов.