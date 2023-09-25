Американские аналитики в своем отчете пишут, что глава Кремля, вероятно, отдал главе оборонного ведомства страны-агрессора Сергею Шойгу приказ остановить контрнаступление украинских войск, информирует «НБН».

Эксперты, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщают, что Путин требует от МО РФ до начала следующего месяца улучшить ситуацию по всей линии фронта в Украине, остановить наступление ВСУ и вернуть инициативу «второй армии мира».

В ISW напомнили, что российский диктатор впервые признал начало масштабной военной операции украинских сил 9 июня. Президент-агрессор утверждал, что в ходе контрнаступления ВСУ якобы несут значительные потери личного состава и техники. Также Путин утверждал, что защитники не смогут достичь успехов из-за «хорошо подготовленной» обороны ВС РФ.

Напомним, что недавно лидер россиян заявил о «масштабных потерях» армии Украины на поле боя. Также глава Кремля отрицал существенное влияние на ситуацию кассетных снарядов, которые ВСУ успешно применяют на фронте.