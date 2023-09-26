В ночь на 26 сентября пресс-служба оборонного ведомства государства-террориста заявила, что Курскую область атаковали дроны. Около 23:00 якобы были сбиты два БПЛА. Утром в ведомстве заявили о ликвидации еще одного дрона противовоздушной обороной, информирует «НБН».

Пока МО РФ хвасталось предотвращением «террористических атак киевского режима» в регионе, губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram написал, что утром в селе Снагость БПЛА сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию.

Удар беспилотника оставил без света 7 населенных пунктов, путинский чиновник пообещал, что аварийные бригады вернут электричество, как только «позволит обстановка».

Напомним, что 24 сентября беспилотники «поздравили» Курск с днем города.