Как сообщает «НБН«, об этом идет речь в материале пропагандистского агентства «РИА Новости»

Со слов Шойгу, армия РФ якобы «продолжает наращивать боевую мощь», в том числе через «поставку новейшего вооружения, а также через усовершенствование уровня подготовки войск, учитывая опыт специальной военной операции».

«Дальнейшая постепенная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года даст возможность достичь поставленных целей», — добавил Шойгу, не став уточнять, чего конкретно касаются эти «намеченные цели».

Напомним, ранее стало известно о том, что Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ.