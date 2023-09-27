Клинтон выступила в Госдепартаменте перед журналистами, заявив, что 45-й президент проводил политику, результатом которой стало отчуждение союзников США. Тогда появились сомнения, готов ли Вашингтон поддерживать государство, на которое нападет РФ.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

По словам политика, она поддерживает на следующих выборах президента нынешнего лидера американцев Джо Байдена, для которого ключевые ценности США являются главным принципом.

Также Клинтон обратилась к главе Кремля Владимиру Путину. Экс-госсекретарь Америки заявила, что российский диктатор виноват в расширении Североатлантического Альянса, подчеркнув, что никто не принуждает нации вступать в НАТО.

Напомним, экс-советник президента США Джон Болтон выразил опасения относительно выхода Америки из Альянса в случае победы Трампа на выборах.