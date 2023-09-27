Сергейцев рассказал, что во вторник, 26 сентября, около 22:00 он нашел под дверью своей квартиры в Москве голову свиньи, которая лежала в черном пакете. Псевдожурналист передал вещественное доказательство полиции.

Ранее 19 сентября такой же «сюрприз» ожидал под дверью Сивкова, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу медиагруппы «Россия сегодня».

По словам рупоров путинского режима, они постоянно получают угрозы от неизвестных, которые требуют, чтобы пропагандисты отказались от поддержки так называемой «СВО» и прокремлевских заявлений.

Как сообщалось, пропагандисты в эфире шоу Скабеевой запаниковали из-за поставок дальнобойных ракет Украине. В специальном выпуске программы «эксперт» поделился неутешительным прогнозом для РФ.