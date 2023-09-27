В среду, 27 сентября, спикер внешнеполитического ведомства государства-террориста во время брифинга заявила, что спецслужбы США и Великобритании якобы причастны к атаке Украины на штаб ЧФ РФ в Крыму, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам представителя МИД РФ, «удар был спланирован заранее», а «украинские неонацисты» использовали в спецоперации западные разведывательные средства и спутники Североатлантического Альянса.

Отметим, что «бавовна» в здании штаба Черноморского флота РФ в Севастополе уничтожила 34 офицера путинской армии, среди которых вице-адмирал Виктор Соколов.

В России потребовали, чтобы власти показали командующего ЧФ живым или мертвым, после чего появились кадры заседания Минобороны с участием Соколова. В ССО ВСУ разъяснили ситуацию с ликвидацией военачальника.