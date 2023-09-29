В интервью финскому изданию Helsingin Sanomat глава Латвии заявил, что события в Украине не могут разворачиваться как в двухчасовом голливудском кино с развязкой за 20 минут, информирует «НБН».

Ринкевичс считает, что нынешняя стратегия Кремля заключается в продолжении боевых действий в надежде на то, что западные союзники Украины устанут. Политик отметил, что партнерам Киева нужно продолжать поддерживать его и не забывать об укреплении своей обороноспособности.

Президент Латвии считает, что есть три условия, которые могут вынудить российские власти задуматься о прекращении агрессии в отношении Украины.

Глава государства заявил, что Кремль должен осознать, что Запад не прекратит поддерживать Киев, как бы не разворачивались события. Диктатор, вероятно, понимает, что РФ не сможет противостоять экономическому потенциалу Америки, Канады и Евросоюза.

Помимо этого, Москва должна фиксировать наращивание обороноспособности государствами-союзниками Украины, в частности количество оружия, которого будет достаточно для нужд стран и помощи Киеву.

Политик добавил, что также важным фактором станет прогресс ВСУ на поле боя. Успехи защитников продемонстрируют оккупантам, что они могут не мечтать о новом захвате освобожденных территорий.

Ранее в МИД Румынии признали, что российско-украинская война коснулась их страны.