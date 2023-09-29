В аналитическом материале ISW отмечается, что на фоне слухов о состоянии здоровья Кадырова и скандала из-за видео, на котором его сын избивает арестованного в СИЗО, Кремль показал якобы встречу лидера россиян с главой Чечни.

В отчете Института изучения войны сказано, что во время встречи президент-агрессор «высоко оценил» действия чеченцев на фронте в Украине, информирует «НБН».

Ранее Путин и Кадыров встречались 23 марта, тогда глава республики выглядел встревоженным, однако вчерашние события – это, вероятно, попытка руководства РФ поддержать ставленника Кремля в Чечне.

Аналитики считают, что, несмотря на последние события вокруг главного чеченского боевика, Путин таким жестом выразил готовность продолжать поддержку Кадырова в ответ на проявление его лояльности после «бунта» ЧВК «Вагнер» в конце июня.

Отметим, что спикер российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать кадры избиения заключенного в СИЗО сыном Кадырова Адамом. При этом сам 15-летний чеченец ранее оставил в Сети дерзкое послание, намекнув на то, что он останется безнаказанным.