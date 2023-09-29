Во время правительственного брифинга глава администрации Орбана напомнил, что для изменения бюджета Евросоюза нужна единогласная поддержка всех его стран-членов. По словам Гуйяша, Украина, которая не входит в ЕС, не получит ни копейки, пока Будапешт не получит все, что ему «полагается по закону».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Отметим, что Венгрия нарушает демократические стандарты, поэтому Евросоюз, блокируя ей финансирование, пытается заставить Будапешт вернуть страну к выполнению принципов организации.

Еще в декабре прошлого года ряд стран ЕС настаивали на том, чтобы не выплачивать Венгрии 6,3 миллиарда евро. Ранее Будапешт получал от Европейского Союза финансы, когда тот разблокировал важные решения, например, введение антироссийских санкций и предоставление денежной помощи Киеву.

Днями ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Будапешт начнет поддерживать Украину, если она выполнит его условие.