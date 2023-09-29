В эфире Kossuth rádiónak венгерский премьер-министр отметил, что Будапешт изначально смотрел иначе на российскую агрессию против Украины, заявив, что это «славянская братская война», информирует «НБН».

Скандальный политик обвинил Запад в попытке глобализации конфликта, в то время, как Венгрия якобы наоборот пытается его локализовать. Орбан признался, что он испытывает «худшие чувства» относительно боевых действий в Украине. По словам главы правительства, там якобы не движется фронт и есть риск применения современного оружия.

Премьер-министр высказался и о желании Украины стать членом Европейского Союза. Он считает, что было бы беспрецедентно принимать в ЕС государства, которые находятся в состоянии войны.

Отметим, что глава администрации Орбана Сергей Гуйяш заявил, что Киев не получит ни копейки от Евросоюза, пока Будапешту не предоставят финансирование из бюджета ЕС, которое якобы полагается ему по закону.