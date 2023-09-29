Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», Минобороны России утверждает, что все, кто будут призваны, «будут проходить службу на территории Российской Федерации». В пункты дислокации ВС захватчиков на временно оккупированных территориях, а также для выполнения каких-либо военных задач их якобы не должны направлять.

После того, как призывники «пойдут службу», их обещаю отправить обратно, домой.

При этом в Генеральном штабе Российской Федерации сообщили, что проведение дополнительной мобилизации якобы не планируется, так как «россиян, которые желают воевать, весьма достаточно».

Напомним, ранее в Госдуме РФ пояснили, когда мобилизованные россияне, которые находятся на фронте, могут ожидать ротацию.