О том, как немецкая высокопоставленная чиновница прокомментировала допустимость ударов дальнобойными ракетами Taurus по объектам на территории государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, опубликованное в N-TV.

По словам Штрак-Циммерманн, нормами международного права позволяются атаки Украины на военные объекты, расположенные на территории страны-агрессора. При этом, никакого существенного значения не имеет факт того, кем и где было произведено вооружение, а также кто его отправил.

Кроме того, глава комитета по вопросам обороны Бундестага в очередной раз напомнила Олафу Шольцу — Германия должна без промедлений доставить Taurus Украине, так как применяя эти крылатые ракеты, ВСУ смогут «серьезно нарушить российскую логистику».

Ранее мы писали о том, что глава Минобороны Германии сообщил, когда Берлин примет решение по отправке ракет Taurus.